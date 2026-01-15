Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo”

Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo"
Jefte Betancor a fost evidențiat de presa din Spania, după prestația senzațională din victoria lui Albacete cu Real Madrid.

Jefte Betancorcupa regeuluiReal MadridAlbacete
Madrilenii au fost eliminați din Cupa Regelului, după un rezultat șocant cu o formație din La Liga 2, care se află pe poziția a 17-a.

Jefte Betancor a reușit o „dublă” în partida Albacete - Real Madrid 3-2 și a fost eroul echipei din eșalonul scund al Spaniei.

Spaniolii, dezvăluire interesantă despre Jefte Bencor! Pe unde a trecut călăul lui Real Madrid

Spaniolii au vorbit despre fotbalistul al cărui gol a decis soarta calificării lui Albacete în „sferturile” Cupei Regelui.

Pe lângă prezentarea carierei lui Jefte, catalanii de la Mundo Deportivo au dezvăluit că atacantul trecut prin România a dat probe la academia lui Real Madrid în trecut.

„Pe lângă tot ce s-a menționat, merită menționat, ca un aspect interesant, faptul că Jefté a jucat cândva pentru Real Madrid . Mai exact, a fost testat în timpul unui turneu internațional de tineret.

Nu i-a convins pe deplin pe antrenorii de la Real Madrid și, cu siguranță, nu și-a imaginat atunci că soarta îi rezerva o răsturnare de situație uriașă care îl va face să devină călăul lui Real Madrid miercurea aceasta.”, a scris cei de la Mundo Deportivo despre Jefte.

Atacantul spaniol de 32 de ani a adunat 99 de meciuri în oficiale la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari și a reușit 31 de goluri și șapte pase decisive.

600.000 de euro este cota lui Jefte Betancor în acest moment, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

