Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo”

Madrilenii au fost eliminați din Cupa Regelului, după un rezultat șocant cu o formație din La Liga 2, care se află pe poziția a 17-a.

Jefte Betancor a reușit o „dublă” în partida Albacete - Real Madrid 3-2 și a fost eroul echipei din eșalonul scund al Spaniei.



Spaniolii, dezvăluire interesantă despre Jefte Bencor! Pe unde a trecut călăul lui Real Madrid



Spaniolii au vorbit despre fotbalistul al cărui gol a decis soarta calificării lui Albacete în „sferturile” Cupei Regelui.

Pe lângă prezentarea carierei lui Jefte, catalanii de la Mundo Deportivo au dezvăluit că atacantul trecut prin România a dat probe la academia lui Real Madrid în trecut.