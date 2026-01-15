Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo”

Madrilenii au fost eliminați din Cupa Regelului, după un rezultat șocant cu o formație din La Liga 2, care se află pe poziția a 17-a.
Jefte Betancor a reușit o „dublă” în partida Albacete - Real Madrid 3-2 și a fost eroul echipei din eșalonul scund al Spaniei.
Spaniolii, dezvăluire interesantă despre Jefte Bencor! Pe unde a trecut călăul lui Real Madrid
Spaniolii au vorbit despre fotbalistul al cărui gol a decis soarta calificării lui Albacete în „sferturile” Cupei Regelui.
Pe lângă prezentarea carierei lui Jefte, catalanii de la Mundo Deportivo au dezvăluit că atacantul trecut prin România a dat probe la academia lui Real Madrid în trecut.
„Pe lângă tot ce s-a menționat, merită menționat, ca un aspect interesant, faptul că Jefté a jucat cândva pentru Real Madrid . Mai exact, a fost testat în timpul unui turneu internațional de tineret.
Nu i-a convins pe deplin pe antrenorii de la Real Madrid și, cu siguranță, nu și-a imaginat atunci că soarta îi rezerva o răsturnare de situație uriașă care îl va face să devină călăul lui Real Madrid miercurea aceasta.”, a scris cei de la Mundo Deportivo despre Jefte.
Atacantul spaniol de 32 de ani a adunat 99 de meciuri în oficiale la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari și a reușit 31 de goluri și șapte pase decisive.
600.000 de euro este cota lui Jefte Betancor în acest moment, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.