Germania a nimicit Brazilia și a devenit prima echipă calificată în semifinalele Mondialului de handbal feminin

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial de handbal feminin se apropie de faza medaliilor.

GermaniaBraziliasferturisemifinaleCampionatul MondialHandbal
Naţionala Germaniei a învins marţi, la Dortmund, reprezentativa Braziliei, scor 30-23 (17-11), în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, şi este prima semifinalistă a competiţiei. Marţi se mai joacă meciul dintre Norvegia – Muntenegru.

În celelalte două sferturi de finală se duelează, miercuri, Danemarca – Franţa şi Olanda – Ungaria.

Semifinalele au loc vineri, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii, scrie News.ro.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial.

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri.

Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial din 2025 sunt: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

