AS Roma s-a impus în deplasarea de la Torino de duminică seara, 2-0 după o prestație minunată a lui Paulo Dybala, dar are probleme mari în defensivă, mai ales în axul central.

”Meciul din Piemont a adus însă și două ieșiri din scenă din cauza unor accidentări: Mario Hermoso și Zeki Celik, amândoi cu probleme musculare.

Fundașul central spaniol a ieșit de pe gazon după doar 23 de minute, în timp ce turcul s-a accidentat la încălzire”, a explicat Tuttomercatoweb situația celor doi fundași care pot juca în centrul defensivei (Celik, în mod normal fundaș dreapta, joacă și stoper într-un sistem cu trei centrali).

Radu Drăgușin, în pole-position la AS Roma



Această situație grăbește transferurile la echipă, mai scriu italienii, în condițiile în care accidentarea lui Hermoso pare gravă și nu se știe cât va lipsi ibericul.

”Gasperini i-a dat instrucțiuni directorului sportiv Massara să aducă un fundaș nou, cu Radu Drăgușin în pole-position, după cum a scris Corriere dello Sport.

Aflat pe picior de plecare de la Tottenham, fostul jucător de la Genoa sau Juventus este căutat și de Leipzig. Însă, după sosirile lui Donyell Malen și Robinio Vaz, clubul roman arată că este foarte activ, mai mult decât niciodată, pe frontul transferurilor”, a subliniat Tuttomercatoweb.

