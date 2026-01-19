Hansi Flick, înfuriat de arbitrul din Spania după Real Sociedad - Barcelona 2-1: „Toată lumea a văzut ce a făcut”

Hansi Flick, înfuriat de arbitrul din Spania după Real Sociedad - Barcelona 2-1: „Toată lumea a văzut ce a făcut"
Hansi Flick s-a arătat deranjat de maniera de arbitraj după înfrângerea Barcelonei din La Liga.

Barcelona a pierdut duelul de la San Sebastian cu Real Sociedad, scor 1-2. Meciul din runda 20 din La Liga l-a avut la centru pe Jesus Gil Manzano.

Catalanii au punctat prin Marcus Rashford în minutul 70, dar golurile lui Mikel Oyarzabal (32') și (71') au făcut diferența în cele din urmă.

Hansi Flick deranjat de maniera de arbitraj a lui Gil Manzano

La finalul partide de la San Sebastian, pierdută de Barcelona în urma unei prestații solide, Hansi Flick a fost întrebat despre deciziile de arbitraj.

În contextul în care Real Sociedad a avut un om eliminat și catalanilor li s-au anulat două goluri și un penalty, antrenorul german a ezitat să zică foarte multe despre faze în sine, în schimb „a taxat” maniera de arbitraj și golul anulat lui Lamine Yamal pentru un offside milimetric.

„La Liga are arbitri buni, apoi mai e tipul ăsta. Nu vreau să mai pierd energie vorbind despre tipul ăsta. Citeam niște comentarii înainte de meci și toată lumea știe cum e. Toată lumea a văzut ce a făcut în seara asta. 

Frenkie a spus că e arogant și a avut dreptate. Tipii ăștia sunt aceiași care ne-au făcut asta sezonul trecut, nu? Și în camera VAR? Bună treabă.”, a declarat Hansi Flick după înfrângerea cu Real Sociedad.

În urma acestui rezultat, Barcelona rămâne lider în Spania, dar Real Madrid s-a apropiat la doar un punct de gruparea catalană. De cealaltă parte, Real Sociedad a urcat până pe poziția a opta, cel puțin pentru moment.

