Până la instalarea unui antrenor, de echipă se va ocupa Alvaro Arbeloa, fostul jucător al echipei de pe ”Bernabeu”, care se află la club din 2018, de când și-a încheiat cariera de fotbalist. Acesta pregătea echipa a doua și a fost promovat de Florentino Perez la prima echipă.



Jurgen Klopp e gata să accepte propunerea lui Real Madrid



Între timp, se lucrează intens pentru a ajunge la un acord cu un alt antrenor. Jurgen Klopp (57 de ani) ar fi visul celui care conduce destinele lui Real Madrid, iar germanul ar fi gata să revină în antrenorat, la un an și jumătate de la despărțirea de Liverpool.



Potrivit jurnalistului german Florian Plettenberg, Jurgen Klopp ia serios în calcul să accepte propunerea celor de la Real Madrid, chiar dacă este fericit cu actuala sa poziție, cea de consilier în cadrul echipelor patronate de gigantul austriac RedBull.

