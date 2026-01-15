Până la instalarea unui antrenor, de echipă se va ocupa Alvaro Arbeloa, fostul jucător al echipei de pe ”Bernabeu”, care se află la club din 2018, de când și-a încheiat cariera de fotbalist. Acesta pregătea echipa a doua și a fost promovat de Florentino Perez la prima echipă.
Jurgen Klopp e gata să accepte propunerea lui Real Madrid
Între timp, se lucrează intens pentru a ajunge la un acord cu un alt antrenor. Jurgen Klopp (57 de ani) ar fi visul celui care conduce destinele lui Real Madrid, iar germanul ar fi gata să revină în antrenorat, la un an și jumătate de la despărțirea de Liverpool.
Potrivit jurnalistului german Florian Plettenberg, Jurgen Klopp ia serios în calcul să accepte propunerea celor de la Real Madrid, chiar dacă este fericit cu actuala sa poziție, cea de consilier în cadrul echipelor patronate de gigantul austriac RedBull.
Planul fostului tehnician de la Liverpool e clar: dacă ar accepta revenirea în antrenorat, va accepta doar Real Madrid și naționala Germaniei.
Xabi Alonso, îngrozit de puterea jucătorilor în fața antrenorului, la Real Madrid
AS a notat că, pe măsură ce și-a dat seama că Real îl poftește să plece, Xabi Alonso a început să zică tot ce avea pe suflet. Concret, el a acuzat vehement faptul că la formația madrileană jucătorii au o influență mult prea mare asupra conducerii.
„Xabi, la întâlnirea care a oficializat plecarea sa, a insistat că e inadmisibil ca un club să le dea jucătorilor o putere atât de mare. El consideră că aceasta a fost problema principală în mandatul său. Xabi Alonso le-a spus șefilor săi că l-au lăsat fără protecție în fața vestiarului.
Ca i-au călcat în picioare autoritatea. Xabi Alonso a fost criticat de conducere, pentru că n-ar fi câștigat vestiarul, dar tehnicianul a considerat că vestiarul era imposibil de controlat pentru că șefii au luat mereu partea jucătorilor, inclusiv când a fost vorba de decizii strict sportive“, a dezvăluit jurnalistul Antón Meana.