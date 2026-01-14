Madrilenii au fost eliminați din Cupa Regelului, după un rezultat șocant cu o formație din La Liga 2, care se află pe poziția a 17-a.

Rezultat șocant pentru Real Madrid! Jefte i-a îngropat pe madrileni cu o „dublă”

Formația din al doilea eșalon al Spaniei a deschis scorul prin Villar în minutul 42, dar Real Madrid a egalat înainte de pauză prin Mastantuono.

În a doua parte, echipa lui Arbeloa nu și-a îmbunătățit prestația și a primit încă un gol în minutul 82 de la Jefte Betancor.

Fostul atacant de la Farul și CFR Cluj a mai marcat și golul decisiv în minutul 90+4, după ce inițial „Los Blancos” egalaseră prin Gonzalo Garcia în minutul 90+1.

În urma acestui rezultat, Real Madrid își ia adio de la Cupa Regelui încă din „optimi” și mai ratează un trofeu în acest sezon, după finala Supercupei pierdut 2-3 cu FC Barcelona.

