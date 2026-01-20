Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor

La Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul de 50 de ani traversează o perioadă în care totul decurge perfect. Atât pe teren, cât și în afara lui.

Numărătoarea inversă a început pentru Laurențiu Reghecampf! Peste fix trei zile, vineri, pe 23 ianuarie (ora 20:00), echipa sa va disputa crucialul meci pentru care se pregătește de vreo două luni.

Vorbim despre prima confruntare din Champions League, cu sud-africanii de la Mamelodi Sundowns. Acest duel va fi găzduit de „Loftus Versfeld Stadium“ din Pretoria. După o săptămână, pe 30 ianuarie, cele două formații se vor reîntâlni, de această dată, la „Benina Martyrs Stadium“ din Benghazi (Libia). Asta deoarece, Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu de trei ani, de când a început războiul din Sudan.

Reghecampf jubilează: Confederația Africană a redus suspendarea vedetei sale

Revenind la confruntarea Mamelodi Sundowns – Al-Hilal Omdurman de vineri, ea a fost precedată de o veste uriașă pentru formația sudaneză.

În mod normal, vedeta lui Reghecampf, Jean Claude Girumugisha, n-ar fi avut drept de joc, în această partidă, după o suspendare de trei partide pe care a primit-o după duelul cu MC Alger, în prima etapă din Champions League. 

Sudanezii au atacat însă această decizie și apelul lor tocmai a primit un verdict favorabil. Confederația Africană de Fotbal a redus suspendarea lui Jean Claude Girumugisha la un singur meci. Cel cu Saint-Éloi Lupopo de la care fotbalistul din Burundi a lipsit deja. 

Așadar, vineri, Reghecampf îl poate folosi pe atacantul său principal, care a înscris pe bandă în ultimele partide ale celor de la Al-Hilal Omdurman în prima ligă din Rwanda. 

