Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor

Numărătoarea inversă a început pentru Laurențiu Reghecampf! Peste fix trei zile, vineri, pe 23 ianuarie (ora 20:00), echipa sa va disputa crucialul meci pentru care se pregătește de vreo două luni.

Vorbim despre prima confruntare din Champions League, cu sud-africanii de la Mamelodi Sundowns. Acest duel va fi găzduit de „Loftus Versfeld Stadium“ din Pretoria. După o săptămână, pe 30 ianuarie, cele două formații se vor reîntâlni, de această dată, la „Benina Martyrs Stadium“ din Benghazi (Libia). Asta deoarece, Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu de trei ani, de când a început războiul din Sudan.

