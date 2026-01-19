Incredibil! Marocanii au mers la FIFA și au cerut rejucarea finalei nebune cu Senegal de la Cupa Africii: două scenarii posibile

Cert că acțiunea jucătorilor din Senegal a avut un efect asupra marocanilor. În încercarea de a-și ridiculiza adversarii, Brahim Diaz, starul lui Real Madrid, a vrut să marcheze cu o ”Panenka” de la punctul cu var, însă nu a reușit să marcheze, iar senegalezii au marcat golul victoriei în prelungiri prin Pape Gueye.

În finala de la Rabat, senegalezii au părăsit terenul, după ce, în urma analizei VAR, arbitrul a dictat un penalty controversat în favoarea Marocului. Timp de peste zece minute, jocul a fost întrerupt, iar senegalezii au revenit pe teren la insistențele lui Sadio Mane.

Senegal s-a impus cu 1-0 în fața gazdei Maroc și a cucerit trofeul, în urma unui gol marcat în prelungiri, însă anterior au avut loc scene cu adevărat incredibile.

Federația Marocană de Fotbal a emis un comunicat oficial prin care a anunțat că se vor adresa la CAF (n.r. Confederația Africană de Fotbal) și la FIFA pentru a reclama comportamentul senegalezilor, care ar fi influențat soarta partidei.

Britanicii de la Touchline susțin că mai mulți oficiali ai Federației Marocane de Fotbal își doresc ca cele două reprize de prelungiri din finala cu Senegal să fie rejucate. Așa cum Federația Marocană de Fotbal a precizat și în comunicatul oficial, marocanii susțin că faptul că senegalezii au părăsit terenul și au întrerupt jocul timp de peste zece minute a influențat rezultatul jocului.

În același timp, sursa citată scrie că alți membri ai Federației Marocane de Fotbal susțin că decizia corectă ar fi ca meciul să se reia din momentul în care centralul a dictat lovitură de la 11 metri în favoarea Marocului, astfel încât Brahim Diaz să execute din nou penalty-ul.

Deocamdată marocanii nu au ajuns la un consens. Cert este însă că federația din Maroc a mers la Confederația Africană de Fotbal și la FIFA, unde au cerut luarea unor măsuri.

