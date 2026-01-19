Incredibil! Marocanii au mers la FIFA și au cerut rejucarea finalei nebune cu Senegal de la Cupa Africii: două scenarii posibile

Incredibil! Marocanii au mers la FIFA și au cerut rejucarea finalei nebune cu Senegal de la Cupa Africii: două scenarii posibile Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

A fost o finală nebună la Cupa Africii.

TAGS:
senegalcupa africiifederatia marocana de fotbalconfederatia africana de fotbalMarocFIFACAF
Din articol

Senegal s-a impus cu 1-0 în fața gazdei Maroc și a cucerit trofeul, în urma unui gol marcat în prelungiri, însă anterior au avut loc scene cu adevărat incredibile.

Marocanii cer rejucarea finalei cu Senegal de la Cupa Africii

În finala de la Rabat, senegalezii au părăsit terenul, după ce, în urma analizei VAR, arbitrul a dictat un penalty controversat în favoarea Marocului. Timp de peste zece minute, jocul a fost întrerupt, iar senegalezii au revenit pe teren la insistențele lui Sadio Mane.

Cert că acțiunea jucătorilor din Senegal a avut un efect asupra marocanilor. În încercarea de a-și ridiculiza adversarii, Brahim Diaz, starul lui Real Madrid, a vrut să marcheze cu o ”Panenka” de la punctul cu var, însă nu a reușit să marcheze, iar senegalezii au marcat golul victoriei în prelungiri prin Pape Gueye.

  • Sadio mane
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Federația Marocană de Fotbal a emis un comunicat oficial prin care a anunțat că se vor adresa la CAF (n.r. Confederația Africană de Fotbal) și la FIFA pentru a reclama comportamentul senegalezilor, care ar fi influențat soarta partidei.

Britanicii de la Touchline susțin că mai mulți oficiali ai Federației Marocane de Fotbal își doresc ca cele două reprize de prelungiri din finala cu Senegal să fie rejucate. Așa cum Federația Marocană de Fotbal a precizat și în comunicatul oficial, marocanii susțin că faptul că senegalezii au părăsit terenul și au întrerupt jocul timp de peste zece minute a influențat rezultatul jocului.

În același timp, sursa citată scrie că alți membri ai Federației Marocane de Fotbal susțin că decizia corectă ar fi ca meciul să se reia din momentul în care centralul a dictat lovitură de la 11 metri în favoarea Marocului, astfel încât Brahim Diaz să execute din nou penalty-ul.

Deocamdată marocanii nu au ajuns la un consens. Cert este însă că federația din Maroc a mers la Confederația Africană de Fotbal și la FIFA, unde au cerut luarea unor măsuri.

ULTIMELE STIRI
VOYO | Brighton – Bournemouth 1-1! Gazdele „fură” un punct în prelungiri după „foarfeca” superbă a lui Kostoulas
VOYO | Brighton – Bournemouth 1-1! Gazdele „fură” un punct în prelungiri după „foarfeca” superbă a lui Kostoulas
„Perla” la care a renunțat FCSB: „Jucător extraordinar!”. Gigi Becali plătea un milion de euro pentru el
„Perla” la care a renunțat FCSB: „Jucător extraordinar!”. Gigi Becali plătea un milion de euro pentru el
Nicolae Stanciu, OUT! „Tricolorul” pleacă de la Genoa după doar 6 luni. Anunțul venit din Italia
Nicolae Stanciu, OUT! „Tricolorul” pleacă de la Genoa după doar 6 luni. Anunțul venit din Italia
Marius Șumudică nu e dat pe spate de „supertransferul” din Superliga: „Îi va fi greu”
Marius Șumudică nu e dat pe spate de „supertransferul” din Superliga: „Îi va fi greu”
Lovitură pe piața transferurilor: CSM București aduce o semifinalistă olimpică
Lovitură pe piața transferurilor: CSM București aduce o semifinalistă olimpică
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului

„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură

Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu



Recomandarile redactiei
„Perla” la care a renunțat FCSB: „Jucător extraordinar!”. Gigi Becali plătea un milion de euro pentru el
„Perla” la care a renunțat FCSB: „Jucător extraordinar!”. Gigi Becali plătea un milion de euro pentru el
Mihai Stoica, anunț de ultimă oră despre Ofri Arad: ”Gata, s-a terminat!”
Mihai Stoica, anunț de ultimă oră despre Ofri Arad: ”Gata, s-a terminat!”
Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”
Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”
Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul
Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul
Drăgușin a forțat transferul la AS Roma, dar englezii i-au decis soarta! Răspunsul final venit de la Londra
Drăgușin a forțat transferul la AS Roma, dar englezii i-au decis soarta! Răspunsul final venit de la Londra
Alte subiecte de interes
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!   
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
Umilință! Care a fost scorul din finala mică la fotbal de la JO 2024
Umilință! Care a fost scorul din finala mică la fotbal de la JO 2024 
Spania este prima finalistă la fotbal de la Jocurile Olimpice! Cu cine se va duela
Spania este prima finalistă la fotbal de la Jocurile Olimpice! Cu cine se va duela
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!