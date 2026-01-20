Stoinov a fost cumpărat în vară de la Maccabi Netanya, pentru 450.000 de euro, și s-a transformat rapid într-un titular incontestabil la Dinamo. Recent, Ilie Dumitrescu spunea că Nikita Stoinov și Kennedy Boateng reprezintă cel mai solid cuplu de fundași centrali din țară.

Dinamo a intrat în negocieri cu Nikita Stoinov



Deși e doar de șase luni în România și are contract până în 2029, Stoinov se află în negocieri cu Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a anunțat că vrea să mărească clauza de reziliere pentru a nu risca să îl piardă ușor pe israelian.



"Stoinov are clauză de reziliere pe care o negociem acum. Va fi o negociere dură. Suntem OK, am vorbit și cu jucătorul, am vorbit și cu agenții. El are contract pe patru ani acum, dar vrem să mărim clauza de reziliere", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.



Potrivit Transfermarkt, Nikita Stoinov are în prezent o clauză de reziliere în valoare de 1,5 milioane de euro, iar Maccabi Netanya a păstrat 15% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

