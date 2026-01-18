NEWS ALERT Asta îi mai lipsea lui Hansi Flick! Barcelona a făcut anunțul despre Raphinha

Asta îi mai lipsea lui Hansi Flick! Barcelona a făcut anunțul despre Raphinha La Liga
Hansi Flick a primit o veste proastă chiar înaintea duelului din La Liga cu Real Sociedad.

accidentarela ligaBarcelonaRaphinhaReal Sociedad
Barcelona va juca în deplasare la Real Sociedad, într-un meci din runda a 20-a din La Liga, iar duelul va avea loc duminică (18 ianuarie), de la ora 22:00.

Catalanii au transmis o veste proastă chiar înaintea partidei de la San Sebastian.

Raphinha, OUT pentru meciul cu Real Sociedad! Anunțul Barcelonei

Raphinha a fost cel mai bun jucător de pe teren în El Clasico din finala Supercupei Spaniei, după ce a marcat două goluri în fața lui Real Madrid.

Brazilianul a fost folosit și 24 de minute în partida din Cupa Spaniei contra lui Racing Santander și a reușit să ofere pasa decisivă de la golul de 2-0, marcat de Lamine Yamal.

Se pare că după o perioadă aglomerată de meciuri și antrenamente, corpul lui Raphinha s-a resimțit și Barcelona a anunțat că starul brazilian nu va face parte din lotul lui Hansi Flick pentru meciul cu Real Sociedad din campionat.

Raphinha s-a accidentat la nivelul coapsei, dar nu este ceva grav. Însă, staff-ul medical împreună cu Hansi Flick au luat decizia de a-l odihni pentru a fi precauți.

Raphinha este și în acest sezon unul dintre cei mai buni jucători ai catalanilor. Fotbalistul adus de la Leeds în schimbul a 58 de milioane de euro în iulie 2022 are 11 goluri și cinci assist-uri în 18 partide jucate în tricoul Barcelonei, în acest sezon.

80 de milioane de euro este cota starului brazilian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

