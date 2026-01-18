Barcelona va juca în deplasare la Real Sociedad, într-un meci din runda a 20-a din La Liga, iar duelul va avea loc duminică (18 ianuarie), de la ora 22:00.

Catalanii au transmis o veste proastă chiar înaintea partidei de la San Sebastian.



Raphinha, OUT pentru meciul cu Real Sociedad! Anunțul Barcelonei



Raphinha a fost cel mai bun jucător de pe teren în El Clasico din finala Supercupei Spaniei, după ce a marcat două goluri în fața lui Real Madrid.

Brazilianul a fost folosit și 24 de minute în partida din Cupa Spaniei contra lui Racing Santander și a reușit să ofere pasa decisivă de la golul de 2-0, marcat de Lamine Yamal.

Se pare că după o perioadă aglomerată de meciuri și antrenamente, corpul lui Raphinha s-a resimțit și Barcelona a anunțat că starul brazilian nu va face parte din lotul lui Hansi Flick pentru meciul cu Real Sociedad din campionat.