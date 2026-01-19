Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu Fotbal extern
A fost o finală nebună la Cupa Africii pe Națiuni.

senegalMaroccupa africii
Senegal a cucerit trofeul după ce a învins-o pe Maroc, țara gazdă, într-o finală absolut incredibilă. Naționala condusă de Pape Thiaw s-a impus cu scorul de 1-0, după un gol marcat în prelungiri.

Marocanii vor Cupa Africii la ”masa verde”

În timpul meciului de la Rabat, jucătorii senegalezi au părăsit terenul după cearbitrul a dictat un penalty controversat în favoarea Marocului, penalty ratat însă de Brahim Diaz, care a vrut să impresioneze cu o ”Panenka”, dar s-a făcut de râs. Senegalezii au revenit pe teren la cerința lui Sadio Mane, iar Pape Gueye a înscris unicul gol al finalei.

Senegal a ridicat trofeul, însă se pare că finala nu este ”jucată” definitiv. Federația Marocană de Fotbal va face plângere la FIFA și CAF din cauză că senegalezii au părăsit terenul, iar meciul a fost întrerupt pentru mai bine de 10 minute. Marocanii speră astfel la o surpriză, o victorie ”la masa verde” în finala cu Senegal.

La o zi după meci, într-un comunicat oficial, Confederația Africană de Fotbal a condamnat comportamentul unor jucători și al unor oficiali din timpul finalei, însă nu a menționat la cine face referire.

Federația Regală Marocană de Fotbal (FRMF) anunță că va iniția demersuri legale pe lângă Confederația Africană de Fotbal (CAF) și FIFA pentru a se pronunța asupra retragerii echipei naționale a Senegalului de pe teren în timpul finalei împotriva echipei naționale a Marocului, precum și asupra evenimentelor care au înconjurat această decizie, survenită după acordarea de către arbitru a unui penalty considerat corect de toți experții.

Această situație a avut un impact semnificativ asupra desfășurării normale a meciului și asupra prestației jucătorilor.

De asemenea, FRMF își exprimă sincerele mulțumiri întregului public marocan, care a rămas fidel echipei naționale prin prezența sa masivă și sprijinul necondiționat oferit pe parcursul tuturor meciurilor selecționatei naționale, precum și al altor partide.

Totodată, mulțumește tuturor celor care au contribuit la succesul acestei competiții continentale”, se arată în comunicatul emis de Federația Marocană de Fotbal.

