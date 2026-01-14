Viitorul lui Vinicius Junior este un subiect important de discuție la Real Madrid. Înainte de a-l transfera pe Kylian Mbappe, brazilianul era vedeta echipei „Los Blancos”.

Situația complicată a lui Vinicius la Real Madrid

De când Mbappe a ajuns la Real Madrid însă, lucrurile s-au schimbat drastic. Vinicius nu mai este numărul 1 la Real Madrid.

Lucrurile s-au complicat când a venit momentul ca brazilianul să-și reînnoiască contractul existent cu Real Madrid. El își dorea un angajament asemănător cu cel pe care Florentino Perez i l-a oferit lui Mbappe.

De asemenea, situația sa cu Xabi Alonso nu l-a ajutat deloc. Spaniolul nu l-a tratat niciodată pe Vinicius într-un mod în care brazilianul să se simtă confortabil.

Au existat informații că Vinicius ar putea părăsi clubul vara viitoare. De asemenea, cluburile din Premier League erau puternic interesate de brazilian.

Rodrygo, printre fotbaliștii care au avut probleme cu Xabi Alonso

Alături de Vinicius, Rodrygo a fost și el un alt jucător care ar fi putut părăsi clubul din cauza minutelor de joc acordate de Xabi Alonso.

Totuși, după înfrângerea suferită în fața Barcelonei în Supercupa Spaniei, Real Madrid a trebuit să ia o decizie îndrăzneață, deoarece lucrurile nu mergeau bine atât pe teren, cât și în vestiar.

Prin urmare, în cele din urmă, șefii lui Real Madrid au decis să-l demită pe Xabi Alonso și l-au anunțat pe Alvaro Arbeloa ca înlocuitor al său.

Vinicius și Rodrygo vor să rămână la Real Madrid

După ce Arbeloa a preluat conducerea primei echipe, calculele s-au schimbat la Valdebebas. Se pare că și Vinicius și-a schimbat poziția.

Potrivit Defensa Central, citată de Transfer News Live, Vinicius Junior nu mai încearcă să plece de la Real Madrid. Brazilianul vrea acum să-și prelungească contractul și să rămână la Madrid.

La fel se poate spune și despre Rodrygo. Se pare că plecarea lui Xabi Alonso i-a determinat pe jucătorii care erau nemulțumiți de spaniol să își dorească să rămână pe Santiago Bernabeu.

