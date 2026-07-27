- Articol susținut de VBet. Decizia ONJN nr. 1190/21.08.2024. Număr de licență L1244251W001596.
UFC a revenit în Abu Dhabi cu o nouă gală de senzație, iar fanii din România au putut urmări toate luptele în exclusivitate pe VOYO.
Ankalaev a făcut spectacol în main event
În main event, Magomed Ankalaev l-a învins pe Bogdan Guskov prin TKO în repriza a cincea, după o prestație autoritară din primul până în ultimul minut.
În co-main event, Ramazan Temirov l-a făcut KO pe Steve Erceg și a fost recompensat cu bonusul pentru „Performance of the Night”, în valoare de 100.000 de dolari.
Mai departe, Valter Walker l-a învins pe Thomas Petersen printr-un „calf slicer”, în prima repriză, după care l-a provocat pe campionul interimar Ciryl Gane.
Rezultatele principale de la UFC Fight Night Abu Dhabi:
- Magomed Ankalaev l-a învins pe Bogdan Guskov – TKO, runda a 5-a
- Ramazan Temirov l-a învins pe Steve Erceg – KO, runda 1
- Valter Walker l-a învins pe Thomas Petersen – submisie (calf slicer), runda 1
- Abdul Hussein l-a învins pe Cody Gibson – submisie, runda 3