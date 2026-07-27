Articol susținut de VBet. Decizia ONJN nr. 1190/21.08.2024. Număr de licență L1244251W001596.

UFC a revenit în Abu Dhabi cu o nouă gală de senzație, iar fanii din România au putut urmări toate luptele în exclusivitate pe VOYO.

Ankalaev a făcut spectacol în main event

În main event, Magomed Ankalaev l-a învins pe Bogdan Guskov prin TKO în repriza a cincea, după o prestație autoritară din primul până în ultimul minut.

În co-main event, Ramazan Temirov l-a făcut KO pe Steve Erceg și a fost recompensat cu bonusul pentru „Performance of the Night”, în valoare de 100.000 de dolari.

Mai departe, Valter Walker l-a învins pe Thomas Petersen printr-un „calf slicer”, în prima repriză, după care l-a provocat pe campionul interimar Ciryl Gane.

Rezultatele principale de la UFC Fight Night Abu Dhabi: