Organizatorii Wimbledon au anunţat, joi, creşterea cu 20% a premiilor totale, în timp ce campionii la simplu vor primi fiecare câte 4,8 milioane de dolari!

Pe fondul apelurilor făcute de jucători pentru o cotă mai mare din venituri, premiile totale, inclusiv diurnele jucătorilor, vor fi de 64,2 milioane de lire sterline (85,8 milioane de dolari), aceasta fiind descrisă drept „de departe” cea mai mare creştere anuală din istoria turneului.

„Sper că sportivii vor primi cu bucurie acest lucru. Este o sumă semnificativă de bani. Am demonstrat că am analizat fiecare rundă, inclusiv calificările. Speranţa mea este că jucătorii vor recunoaşte ce creştere semnificativă reprezintă această decizie”, a declarat Deborah Jevans, preşedintele All-England Club, potrivit news.ro.

Jucătorii solicită de mult timp o cotă mai mare din veniturile din cele patru turnee de Grand Slam şi au început, recent, să ia măsuri pentru acţiuni colective.

Wimbledon, cel mai vechi turneu de Grand Slam, începe pe 29 iunie. Campioană en-titre la feminin este poloneza Iga Swiatek. În concursul masculin, anul trecut, Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz.