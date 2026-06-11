Tedesco va fi antrenorul Bolognei până în 2028

În aprilie 2026, Fenerbahce l-a concediat pe Domenico Tedesco, după ce fost învins în derby-ul cu Galatasaray (0-3) și a pierdut șansa de a cuceri titlul în Super Lig, trofeu pe care echipa l-a câștigat ultima dată în 2014. Dat afară pe ușa din dos în Turcia, managerul italo-german s-a întors pe cai mari în fotbalul din Vest, fiind numit acum antrenor principal la Bologna, unde îi ia locul lui Vincenzo Italiano (iunie 2024 - iunie 2026).

Acesta a aterizat pe Aeroportul Guglielmo Marconi, unde a fost așteptat de directorul sportiv Marco Di Vaio, de jurnaliști și de câteva zeci de fani. Tedeasco a semnat un contract valabil până în iunie 2028, cu o opțiune de prelungire pentru încă un sezon. În sezonul trecut, Bologna a terminat pe locul al 8-lea în Serie A, a pierdut finala Supercupei Italiei (0-2 cu Napoli), a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Italiei (1-1, 1-4 d.l.d. cu Lazio) și a atins sferturile de finală ale Europa League (1-3 și 0-4 cu Aston Villa).

Cupa Germaniei și Supercupa Turciei, în palmaresul lui Tedesco

Domenico Tedesco (40 de ani) este născut la Rossano (Calabria), dar a crescut în Germania și a jucat fotbal la nivel de amatori la ASV Aichwald și FV Zuffenhausen. A devenit antrenor la vârsta de 23 de ani, lucrând inițial pentru academiile lui VfB Stuttgart și TSG 1899 Hoffenheim, ulterior fiind antrenor principal la Erzgebirge Aue (2017), Schalke 04 (2017-2019), Spartak Moscova (2019-2021), RB Leipzig (2021-2022), naționala Belgiei (2023-2025) și Fenerbahce (2025-2026).

În palmares are DFB-Pokal (2021-2022), Turkish Super Cup (2025), un loc secund în Rusia (2020-2021) și o promovare în Bundesliga (2017-2018), iar ca selecționer al Belgiei a atins optimile de finală la Euro 2024 (0-1 cu Franța).

Are dublă cetățenie, italiană și germană, vorbește șase limbi (italiană, germană, engleză, franceză, spaniolă și rusă) și are studii în inginerie (licență în business engineering / master în innovation/industrial management), lucrând pentru o perioadă scurtă la o firmă din domeniul auto din Baden-Wurttemberg.

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