Marcator în meciul România - Țara Galilor 2-1, Coman a lăsat semne de întrebare la flash-interviu atunci când a fost întrebat despre viitorul său. Își dorește, însă, o nouă provocare, la o altă echipă, deoarece la Al-Gharafa a evoluat o bună perioadă de timp pe postul de extremă stângă, pe care nu dă cel mai bun randament.

Florinel Coman ar putea reveni în Italia!

Fostul jucător de la FCSB le-a transmis deja qatarezilor că nu este dispus să rămână la echipă în aceste condiții, iar acum Coman ar putea fi protagonistul unei reveniri de senzație în Italia, acolo unde a mai jucat pentru Cagliari.

De această dată, internaționalul român a fost propus la mai multe cluburi, printre care și Monza sau Lecce, din Serie A. Palermo ar putea fi una dintre posibilele destinații, dar și alte echipe din Serie B, acolo unde numele său a mai fost propus, scrie GSP.ro.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Florinel Coman, care a evoluat în 26 de partide pentru cei de la Al-Gharafa, reușind să marcheze trei goluri și să bifeze o pasă decisivă.

Florinel Coman: ”Nu mai vreau să rămân la Al-Gharafa”

Ajuns în zona mixtă, la interviul de după meci, fostul golgheter al Superligii și-a descărcat oful și a dezvăluit că nu mai vrea să joace în Qatar, la actuala sa echipă.

„Am vorbit cu cei de la Al-Gharafa. Le-am zis că nu vreau să rămân acolo. Puțini știu, dar în 90% din meciuri, am fost folosit extrema dreapta. În condițiile astea, nu mai vreau să rămân.

Am vorbit și cu agentul, dar și cu clubul. Ar fi normal să găsim o cale de mijloc. Țin cu Steaua (n.r. – FCSB) de mic, dar profesional, voi vedea ce va fi, în următoarele săptămâni“, a spus Florinel.