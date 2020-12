"Cel mai mult imi doresc sa joc cu Messi!" Neymar a aruncat BOMBA in direct! Declaratiile care au facut inconjurul lumii: "La anul sigur jucam impreuna!" 

Paris Saint-Germain s-a impus cu 3-1 in deplasarea cu Manchester United din Champions League.

Neymar a reusit o dubla in meciul cu Manchester United si se afla pe primul loc in grupa, la egalitate de puncte cu United si Leipzig, insa avantajata de golaveraj.

La finalul partidei, starul brazilian a oferit primele reactii, iar declaratiile sale au facut inconjurul lumii. Intrebat daca ar vrea sa joace din nou alaturi de Messi, Neymar a aruncat in aer lumea fotbalului cu raspunsul sau.

"Mi-ar placea sa joc din nou alaturi de Messi, asta imi doresc cel mai mult, sa ma bucur din nou de el pe teren. L-as pune in locul meu, nu e problema, ies eu. Vreau sa joc din nou cu el, la anul cu siguranta vom juca impreuna", a spus Neymar.

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año". pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2020

Neymar a jucat la Barcelona in perioada 2013-2017, timp in care a disputat 186 de meciuri in tricoul catalaniloe, a inscris 105 goluri si a oferit 76 de pase de gol. Brazilianul a plecat la PSG in 2017, in schimbul sumei record de 222 de milioane de euro.

Dupa plecarea de la Barcelona, Neymar si-a aratat constant regretul pentru decizia luata, iar in urma cu un an a fost extrem de aproape sa revina pe Camp Nou, insa negocierile dintre oficialii Barcelonei si sefii lui PSG au picat in ultimul moment.