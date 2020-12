BREAKING NEWS: Intra Messi, IESE Mbappe! PSG si transferul MONSTRUOS pregatit in Galaxie! Se pregateste operatiunea de 300 de milioane de euro

PSG face deja planuri pentru vara lui 2021.

Dupa ce Neymar l-a chemat public pe Messi alaturi de el, jurnalistul RMC Sport Daniel Riolo s-a aratat convins ca transferul se face la vara. PSG nu va trimite niciun euro pe Camp Nou. Messi devine liber in vara. Seicii care o conduc pe PSG ii vor achita lui Leo o prima de instalare in valoare de cateva zeci de milioane de euro si ii pregatesc cel mai mare salariu din club. Acum, Neymar e cel mai bine platit fotbalist pe Parc des Princes. Brazilianul incaseaza 36 de milioane de euro pe sezon!

Refuzul lui Messi pentru City si venirea la PSG ar fi lovitura care poate atenua stirea plecarii lui Mbappe. Campionul mondial isi doreste o noua viata si a lasat de inteles in mai multe interviuri ca viitorul sau pe termen mediu e la distanta de Paris. Cea mai probabila destinatie: Real Madrid.

Clubul isi reconstruieste stadionul si a facut economii in 2020, anul fara investitii in transferuri pentru galaxia lui Florentino Perez. Mbappe e bijuteria pe care Real e gata sa dea 300 de milioane de euro, rupand astfel recordul stabilit de Neymar in 2017. Ca sa-l ia de la Barca, conducatorii de pe Parc des Princes i-au platit atunci clauza de reziliere in valoare de 222 de milioane de euro!

Cu maxima atentie urmaresc 'cazul Mbappe' si Liverpool, dar si Manchester United sau Chelsea. Toate ar fi incantate sa-l obtina printr-un sacrificiu urias, insa preferinta starului de 21 de ani e ferma in acest moment: Real Madrid.