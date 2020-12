"L-am contactat pe Messi!" Ce spune Joan Laporta despre declaratia lui Neymar! Candidatul la presedintia Barcei a vorbit si despre relatia cu agentul lui Haaland

Alegerile pentru presedintia Barcelonei vor in luna ianuarie a anului urmator.

In cursa pentru preluarea postului ramas vacant dupa demisia lui Bartomeu s-a inscris si Joan Laporta, cel care a mai ocupat aceasta functie in perioada 2003-2010. In mandatul lui, echipa a avut parte de cele mai bune momente din istorie, castigand de doua ori Champions League (2006, 2009).

Neymar a declarat intr-un interviu acordat dupa partida de miercuri seara, ca ar dori sa joace din nou cu Messi si ca l-ar astepta chiar la clubul sau, Paris Saint-Germain. Referitor la aceste declaratii, Laporta a dezvaluit ca el deja l-a contactat pe Messi in vederea unei colaborari pe viitor.

"Am multe lucruri de spus despre ce a zis Neymar, dar nu o sa o fac pentru ca nu vreau sa destabilizez echipa. Observ un progres, iar lucrurile se misca din ce in ce mai bine. E si normal sa declare asemenea lucruri, ei sunt prieteni. ]

Messi este o prioritate, el garanteaza castigul, el face diferenta, dar el este important si din punct de vedere economic, oamenii vorbesc despre cat costa sa-l ai la echipa, dar el si produce bani.

L-am contactat pe Leo, stiu ca ma apreciaza si ne respectam reciproc, dar nu am vorbit despre o prelungire a contractului. Sper ca Messi sa astepte propunerea noastra. Il vreau la Barca in continuare", a declarat Laporta pentru Radio Catalunya.

In ultima vreme, presa din Spania a vorbit despre transferul lui Haaland la Barcelona, care ar putea fi facut cu ajutorul lui Laporta. Candidatul la presedintia Barcei are o relatie buna cu agentul Mino Raiola, declarand chiar el asta.

"Am relatii bune cu toti agentii mari din fotbal. Au jucatori buni in portofoliu. Daca ma reintorc la conducerea clubului, se vor reintoarce lucrurile bune."