Reactia presedintelui lui PSG, Nasser Al Khelaifi, dupa ce s-a scris ca Messi ar putea ajunge la Paris

La scurt timp dupa ce Naymar a declarat ca va juca langa Messi la anul, au aparut speculatii ca argentinianul ar putea ajunge la PSG.

Presedintele clubului, Nasser Al Khelaifi, nu a negat posibilitatea ca Messi sa ajunga in capitala Frantei. La finalul partidei din Champions League, contra lui Manchester United, castigata de francezi cu 3-1, Neymar a declarat ca isi doreste sa joace din nou langa Messi si ca este convins ca asta se va intampla la anul.

"Mi-ar placea sa joc din nou alaturi de Messi, asta imi doresc cel mai mult, sa ma bucur din nou de el pe teren. L-as pune in locul meu, nu e problema, ies eu. Vreau sa joc din nou cu el, la anul cu siguranta vom juca impreuna", aspus brazilianul.

Nasser Al Khelaifi a fost chestionat telefonic in cadrul unei emisiuni TV din Franta despre o posibila venire a lui Lionel Messi la PSG. Oficialul francezilor nu a dorit sa confirme vreun zvon si a spus ca nu poate sa vorbeasca despre acest lucru. "Nu pot vorbi despre asta", a spus presedintele lui PSG, citat de sportsfinding.com.

In spirit de gluma, Nasser Al Khelaifi a declarat ca se afla deja in Barcelona. Dupa cateva minute a revenit la ceea ce a spus si a declarat ca de fapt este in Londra.

Messi a ajuns la varsta de 33 de ani si pare ca relatia lui cu Barcelona nu mai functioneaza. Starul argentinian a dorit sa plece in aceasta vara, iar Manchester City era gata sa il semneze. Messi a fost crescut de Barca si a parcurs toate nivelurile din club pana a ajuns cel mai bun fotbalist al planetei. Neyrmar si Lionel Messi au jucat impreuna in perioada 2013-2017. Ei au castigat o tripla istorica in 2015, plus inca un campionat, o Cupa a Regelui Spanie si o Super Cupa a Spaniei.

