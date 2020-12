BREAKING NEWS: Messi ar fi LUAT DECIZIA! Soc PLANETAR: unde planuieste sa joace sezonul viitor!

Telenovela Messi nu s-a terminat, desi Leo a acceptat sa joace inca un sezon la Barcelona.

Indiferent de rezultatul alegerilor pentru postul de presedinte al clubului, Messi nu mai are incredere in viitorul imediat al Barcei. Messi ar fi hotarat sa mearga la PSG din sezonul viitor! Jurnalistul RMC Sport Daniel Riolo, conectat la cele mai bune surse din cadrul lui PSG, asigura ca supercampioana Frantei il va transfera pe Messi la finalul sezonului, cand Leo va putea parasi liber Barcelona.



"Messi va juca la PSG anul viitor, sunt foarte serios cand spun asta. Messi va fi al PSG-ului de la anul!", a spus Riolo la RMC Sport.

Informatia dezvaluita de jurnalistul francez nu vine in afara contextului. Neymar a facut declaratii surprinzatoare dupa jocul cu Manchester United, din Champions League.

"Mi-ar placea sa joc din nou alaturi de Messi, asta imi doresc cel mai mult, sa ma bucur din nou de el pe teren. L-as pune in locul meu, nu e problema, ies eu. Vreau sa joc din nou cu el, la anul cu siguranta vom juca impreuna", a comentat Neymar dupa jocul castigat de Paris cu 3-1 pe Old Trafford.

Leo Messi, 33 de ani, are o relatie tot mai complicata cu Barcelona, echipa unde a scris istorie in ultimii 19 ani. Plecat de la echipele de juniori, Messi a parcurs toate etapele de evolutie si a ajuns un star planetar de un nivel nemaintalnit. Ca jucator al Barcelonei, Messi are 6 'Baloane de Aur' castigate, alaturi de alte sute de recorduri stabilite.



???????? "Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine" ???????? Daniel Riolo l'affirme, Messi va rejoindre Neymar à Paris la saison prochaine#RMCEuropa pic.twitter.com/FF3NZ4ZfEV — RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2020