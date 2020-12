A marcat golul victoriei si a sarbatorit ca Messi! Tevez a primit galben dupa ce l-a omagiat pe Maradona cu un tricou din 1981! 

Boca Juniors a invins in deplasarea de la Independiente, scor 1-0.

Meciul s-a disputat in turul optimilor din Copa Libertadores, iar unicul gol a fost marcat de catre Carlos Tevez, in minutul 63. Dupa ce a marcat, Tevez si-a dat tricoul jos, avand pe el un echipament de-al lui Diego Maradona de la Boca Juniors, din 1981. In urma cu mai putin de o saptamana, compatriotul sau, Lionel Messi, a celebrat intr-un stil asemanator, dar cu tricoul lui Maradona de la Newell's Old Boys.

La fel ca in cazul lui Messi, arbitrul de centru, Esteban Ostojich, i-a acordat cartonasul galben lui Tevez. Dupa partida, atacantul Bocai a avut un mesaj special despre momentul celebratiei, scriind pe retelele de socializare: "Iti multumim Diego pentru ca esti prezent si etern!"

VIDEO cu momentul golului si al celebratiei lui Carlos Tevez:

Carlitos Tevez abriu o placar para o Boca Juniors no Beira Rio e homenageou Maradona na comemoração! 1️⃣0️⃣????pic.twitter.com/ayDXzKiGRs — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) December 3, 2020