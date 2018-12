Cum a putut sa bata Aduriz un penalty! Executia surprinzatoare a atacantului de la Bilbao! Portarul nu se astepta la asta!

Biblao a beneficiat de un penalty, iar Aduriz a marcat cu o executie surpriza.

Athletic Bilbao a intalnit-o acasa pe Valladolid in incercarea de a evita retrogradarea. Bilbao are un sezon extrem de slab, fiind clasati pe locul 17, la doar 3 puncte de primul loc retrogradabil, ocupat in acest moment de Villarreal.

Chiar inainte de pauza, gazdele de la Bilbao au beneficiat de un penalty. Aduriz si-a asumat raspunderea si a apelat la o executie surpriza. Spaniolul si-a luat un elan scurt si a lovit mingea imediat dupa fluierul arbitrului, astfel reusind sa il surprinda pe portarul echipei oaspete.