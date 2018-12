Direct in ISTORIA NEAGRA a fotbalului! Avea penalty in finala in minutul 112 si a sutat lamentabil! VIDEO

Copa Sudamericana s-a incheiat dramatic.

Finala Copei Sudamericana dintre Atletico Paranense si Junior FC s-a incheiat la penalty-uri, dupa doua manse incheiate identic, 1-1. In prelungirile partidei retur, Jarlan Barrera putea sa aduca victoria echipei saie, Junior, dintr-un penalty obtinut in minutul 112. El a sutat insa mult peste poarta si a ratat. Antrenorul sau l-a schimbat imediat, iar Junior a pierdut finala in urma loviturilor de departajare.