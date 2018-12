Coman nu s-a putut abtine dupa victoria 2-0 cu Viitorul! "Nici nu mai stiu de cand nu s-a mai intamplat asta!" Intepatura fina a fotbalistului care a scos penalty-ul

FCSB a invins Viitorul cu 2-0, in meciul jucat la Pitesti.

Pentru stelisti au marcat Florin Tanase dintr-un penalty scos de Florinel Coman, faultat de Ghita, si Lucian Filip.

Dupa meci, Coman, cel care a obtinut lovitura de la 11 metri din care stelistii au deschis scorul s-a declarat fericit de rezultat si a marturisit ca nu a vrut sa cada atunci cand a fost faultat de Ghita, dar s-a dezechilibrat.

"Am facut un meci foarte bun, meciul s-a rupt la acel penalty. M-am intors si m-a faultat. Nici nu am vrut sa cad, am vrut sa sutez, dar m-a dezechilibrat. Trebuie sa avem la fiecare meci atitudinea asta si cred eu ca vom castiga foarte multe meciuri", a spus jucatorul stelist, potrivit Digisport.

Cel mai rebel dintre elevii lui Nicolae Dica nu s-a putut abtine si a aruncat o intepatura subtila la adresa antrenorului. Florinel Coman a fost luni seara la doar al patrulea meci ca integralist din acest sezon.

"M-am simtit foarte bine, nici nu mai stiu de cand nu am jucat 90 de minute. Glumesc. Ma bucur ca am putut ajuta echipa, conteaza mult pentru moralul meu.

Ne-am descurat foarte bine la duelurile unu la unu. Si ei sunt fotbalisti foarte valorosi, care joaca de mult timp impreuna", a incheiat Coman.