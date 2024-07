Fanii au cerut, Barcelona execută: catalanii sunt gata de transferul verii!

Fanii Barcelonei l-au dorit insistent pe Nico Williams (22 de ani), extrema stângă de la Athletic Bilbao și naționala Spaniei și una dintre piesele importante din echipa ibericilor care s-a impus la EURO 2024.

Suporterii au început chiar să doneze sume simbolice de bani pe stream-urile Barcelonei de pe YouTube pentru a pune presiune pe conducerea clubului să înceapă negocierile pentru Nico Williams, iar acest lucru pare că s-a întâmplat ceva.

Fosta campioană a Spaniei i-a informat deja pe reprezentanții atacantului că sunt gata să achite clauza acestuia de reziliere din contractul cu Athletic Bilbao, în valoare de 58 de milioane de euro, scrie jurnalistul Alex Pintanel de la Relevo.

Nico Williams este evaluat de site-urile de specialitate la 70 de milioane de euro și are un contract valabil până în 2027 cu Athletic Bilbao.

Pe San Mames, Nico Williams este coleg cu fratele său, mult mai experimentatul Inaki Williams (30 de ani).

???? Barcelona have informed Nico Williams’ representatives that they will be able to ACTIVATE his release clause.

(Source: @alexpintanel) pic.twitter.com/JnpIdHoOVf