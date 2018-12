Aparaaa, Radu! Parada incredibila a portarului roman! Penalty aparat de capitanul nationalei U21!

Ionut Radu a aparat un penalty in meciul Genoa - Atalanta.

Ionut Radu a fost in continuare titularizat de antrenorul‎ Cesare Prandelli si romanul nu a dezamagit. In minutul 36, la scorul de 0-0 in disputa dintre Genoa si Atalanta, portarul nationalei de tineret a parat penalty-ul executat de Ilicic.

Radu nu este la prima interventie de acest fel. Romanul a salvat nationala de tineret la meciul cu Portugalia, din preliminarile pentru Euro 2019. Mirel Radoi era la debutul sau pe banca nationalei mici si a obtinut un succes extrem de important contra lusitanilor. Ionut Radu a fost eroul Romaniei: portarul celor de la Genoa a aparat un penalty in minutul 9 al prelungirilor, practic la ultima faza a meciului, si a securizat o victorie uriasa.

Romanul a bifat 12 partide pentru Genoa in Serie A si pare sa fi castigat de tot increderea antrenorului, dar si a fanilor italeni. In acest context, Inter Milano l-ar putea aduce din nou pe Radu pe San Siro.

