"Incredibil! Are chef sa imi arate cartonasul galben!" Messi, furios pe arbitrul din meciul cu Valladolid! Ce l-a enervat

Barcelona s-a impus la limita in meciul cu Valladolid de pe teren propriu, 1-0!

Catalanii au castigat prin golul inscris prin Ousmane Dembele in minutul 90 al meciului si au reusit sa se apropie din nou de liderul Atletico Madrid, inainte de El Clasico, programat sambata, 10 aprilie de la 22:00! Meciul a fost unul intens, cu multe ocazii in randul echipei lui Koeman, care insa nu a reusit sa le concretizeze!

Partida a fost condusa de la centru de Jaime Latre, cel care l-a scos din sarite pe Leo Messi in prima repriza. Starul argentinian risca sa piarda meciul cu Real Madrid daca ar fi incasat un cartonas galben, iar la pauza meciului de pe Camp Nou a avut senzatia ca arbitrul cauta sa il sanctioneze si a si vociferat acest lucru.

Plecand spre vestiare, Messi poate fi auzit cum a remarcat nervos: "Incredibil! Are chef sa imi arate cartonasul galben!"

Messi, sobre el árbitro: "Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta, boh, increíble".pic.twitter.com/zUgssx7Xm6 — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) April 5, 2021

Cu toate astea, starul Barcelonei a revenit pe teren in a doua repriza si a reusit sa incheie meciul fara sa isi atraga sanctiuni, iar la meciul cu Real Madrid de pe Alfredo Di Stefano va putea fi prezent in teren.

Atletico Madrid ramane lider in La Liga, cu 66 de puncte obtinute in 29 de meciuri, in timp ce catalanii sunt pe locul doi, la un singur punct distanta. De cealalta parte, Real Madrid se afla pe al treilea loc, cu 63 de puncte, iar El Clasico ar putea fi un punct decisiv pentru lupta la titlu.

Dupa meciul cu Real Madrid, catalanii urmeaza sa se intalneasca si cu echipa lui Diego Simeone, la inceputul lunii mai.