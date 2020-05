Cel mai trist ADIO! Unul dintre cei mai iubiti jucatori ai lui Bilbao, Aritz Aduriz s-a RETRAS pe un stadion GOL

Legenda lui Bilbao, Aritz Aduriz, s-a retras in plina pandemie la varsta de 39 de ani.

Aritz Aduriz został pożegnany przez Athletic. Szkoda, że taki kozak kończy karierę w takich okolicznościach ???? pic.twitter.com/n31W2wfNeu — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) May 22, 2020

Ceremonia a avut loc pe stadionul San Mames, insa spectatorii nu au avut acces pe arena. La ceremonie a participat un numar restrans de fani, cativa jurnalisti si angajati ai clubului, toti cu masti si la distanta pentru a respecta normele din Spania.

Au fost prezenti si colegii sau de la echipa, iar el a tinut un discurs de pe un scaun plasat la punctul de la 11 metri.

"Sunt un tip privilegiat chiar daca acum lipseste publicul. Fanii au fost mereu alaturi de mine meci de meci. De aceea, este o zi minunata! Lupt de multa vreme cu aceasta decizie de a ma retrage. Corpul meu are insa limite, am vrut mereu sa ajut echipa, dar soldul meu nu mai e de acord, iar pauza aceasta m-a convins definitiv. Chiar daca Bilbao ar fi jucat finala Cupei anul acesta, eu tot nu as fi putut fi pe teren, a spus fotbalistul lui Bilbao.

Aduriz si-a incheiat discursul intr-o nota emotionanta.

"Athletic, te las pe maini bune, Nu voi putea niciodata sa dau inapoi tot ce am primit aici"

Aduriz a jucat in total 404 meciuri in tricoul lui Athletico Bilbao, a reusit sa marcheze 179 de goluri si a oferit 49 de pase decisive.

Singurul trofeu castigat cu echipa din Tara Bascilor este Super Cupa Spaniei din sezonul 2015-2016, cand a reusit sa marcheze o tripla contra Barcelonei.