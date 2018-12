Surpriza de proportii la CM al cluburilor! River Plate, eliminata la penalty-uri: Al Ain poate juca impotriva Realului in marea finala

Campionatul Mondial al Cluburilor a oferit o surpriza uriasa in aceasta seara.

Campioana Americii de Sud, River Plate, a fost eliminata de Al Ain. Scorul a fost egal, 2-2, dupa expirarea celor 90 de minute regulamentare si s-a mentinut si dupa cele 30 de minute ale prelungirilor. Al Ain s-a calificat in finala dupa executarea loviturilor de departajare, scor 5-4.



Al Ain a ajuns in semifinale dupa ce a trecut de Team Wellington, din Noua Zeelanda, tot la penalty-uri.



Al Ain asteapta acum semifinala a doua pentru a-si afla adversara din finala. Kashima Antlers se va duela cu Real Madrid pentru un loc in marea finala.