Cristi Ganea, aproape de o fosta campioana a Spaniei! Fundasul roman are doua oferte pe masa si o va parasi pe Bilbao in aceasta iarna: cu cine va semna

Cristi Ganea este la un pas sa semneze cu noua echipa.

Fundasul nu a reusit sa se impuna la Bilbao si va pleca sub forma de imprumut la o echipa unde poate prinde minute. Potrivit presei din Spania, pentru semnatura romanului se bat Real Zaragoza si Deportivo la Coruna.

Deportivo la Coruna a fost campioana Spaniei in sezonul 1999-2000 si pare marea favorita pentru semnatura lui Ganea, deoarece aici ar avea o concurenta mai mica.

Cristi Ganea (27 de ani) a plecat de la Viitorul, la Athletic Bilbao in 2018, in schimbul a 1 milion de euro. Romanul a prins un singur meci in La Liga. Sezonul trecut a fost imprumutat la Numancia, pentru care a jucat in 17 meciuri in La Liga 2.