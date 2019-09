A spart deja prima de instalare :) Ce achizitie a facut Cristi Manea dupa debutul la FCSB! Fundasul isi ascute "noile arme"

Cristi Manea le-a prezentat urmaritorilor sai cele mai recente achizitii facute.

Cel mai bine platit fotbalist din Liga 1 a debutat pentru FCSB in partida din Cupa Romaniei impotriva celor de la Metaloglobus. Echipa lui Vintila s-a impus cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Man si Morutan.

Manea s-a recompensat cu ocazia debutului si victoriei, scotand bani multi din buzunar pentru a ajunge in pas cu trendurile. Fundasul FCSB-ului s-a pus la punct la capitolul tehnologie si si-a cumparat cel mai recent telefon scos pe piata de Apple. Acesta a mai investit si in echipamentul sau, prezentandu-le urmaritorilor de pe Instagram perechea de ghete pe care si-a luat-o, ultima generatie de Nike-uri, personalizate cu initialele sale si numarul pe care il are pe tricou.

Cristi Manea a venit sub forma de imprumut la FCSB in luna septembrie, de la Apollon Limassol, si incaseaza 30.000 de euro pe luna. FCSB are o optiune de cumparare a fundasului, la finalul sezonului, in schimbul sumei de 2.5 milioane de euro.