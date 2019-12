Cristi Manea este ca si plecat de la FCSB! "Are probleme personale. Probabil va pleca inapoi." Anuntul facut de un oficial al clubului

Cristi Manea a venit la FCSB sub forma de imprumut de la Apollon Limassol.

Fundasul venit la ros-albastri ca o mare speranta, insa nu a reusit sa se impuna in echipa lui Bogdan Vintila. Jucatorul cu doua titluri de campion in tricoul celor de la CFR Cluj a jucat pentru FCSB in acest sezon doar patru partide, doua in Liga 1 si doua in Cupa Romaniei.

Manea este rezerva lui Valentin Cretu la FCSB si a pierdut si echipa nationala. Helmut Duckadam a spus ca fundasul are sanse minime sa ramana la FCSB si cel mai probabil acesta se va intoarce in Cipru.

"Nu stiu daca Manea e o problema a fotbalului romanesc. Mai degraba el are probleme personale. A fost o speranta a fotbalului romanesc, dar la ultimul meci in care a jucat s-a vazut diferenta de atitudine si de incredere fata de Cretu. Probabil ca Manea va pleca inapoi de unde a fost imprumutat", a spus Duckadam entru gsp.

Presedintele de imagine al ros-albastrilor facea referire la prestatia lui Manea din deplasarea de la Iasi, cand a fost titular, dar a fost schimbat pe finalul meciului.

Dupa acea partida, jucatorul a fost criticat de patronul echipei:

"De Manea n-am fost multumit. Spuneti-mi ce realizare a avut! Nu vreau sa-l supar, dar ce realizare a avut? A avut vreuna? Un sfert de ora n-am auzit numele lui pe comentariu. Sa nu se supere, eu spun ce vad", spunea Becali dupa victoria cu 2-1 in fata celor de la Poli Iasi.