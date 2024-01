Cristi Ganea, declarație „acidă” la despărțirea de FCSB: „Nu sunt jucător care să stea pe bancă”

La 31 de ani, Cristian Ganea își începe a treia experienţă la Constanţa, după ce a evoluat aici în perioada 2015-2018 şi apoi ianuarie - iulie 2020. Născut la Bistriţa, Ganea a avut un parcurs impresionant, trecând prin cluburi notabile din țară și străinătate, inclusiv FCSB și cluburi din Spania și Grecia.

„Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici. Aici este casa mea, aici am crescut, de aici am ieșit în fotbalul mare. Am avut un an destul de greu, am trecut prin câteva probleme. Am venit cu tot sufletul la echipă, să mă simt important și să îmi ajut echipa să își îndeplinească obiectivele”, a spus Ganea într-un mesaj transmis prin intermediul Farul TV.

Ganea recunoaște că traversează o perioadă dificilă

Fotbalistul a recunoscut că se află într-un moment dificil, nefiind pe teren de ceva timp. Cu toate acestea, Ganea a subliniat că nu este genul de jucător care să stea pe bancă și a exprimat dorința de a contribui activ la succesul echipei.

Doar opt meciuri a strâns Cristi Ganea în tricoul FCSB-ului în acest sezon, în toate competițiile.

„Sunt într-un moment greu, pentru că nu am mai jucat în ultimul timp şi nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă. Nu îmi place ideea asta, mereu am fost învăţat să joc”, a mai spus Ganea.

Ganea este cotat de site-ul Transfermarkt la 400.000 de euro.

Transferul lui Ganea la Farul Constanța marchează a doua achiziție a clubului Farul Constanța în această pauză competițională, după mijlocașul Ronaldo Deaconu.