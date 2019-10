Decizia luata de FCSB in cazul lui Cristi Manea. Ce se intampla cu cel mai bine platit jucator din Liga 1

Cristi Manea are un salariu imens la FCSB, insa nu prinde echipa lui Bogdan Vintila.

Cristi Manea a fost adus cu mari sperante de Gigi Becali la FCSB, insa fundasul care a cucerit titlul in sezonul trecut cu CFR Cluj nu este nici acum pregatit fizic si nu poate sa fie introdus de Bogdan Vintila din primul minut. Asta i-a spus antrenorul lui FCSB lui Gigi Becali, iar patronul ros-albastrilor a decis sa nu se implice.



Becali: Nu ma pricep, nu ma bag la Manea!

"Nu e vina mea. Mi-a spus asta… Vintila. Mi-a spus asa: ‘Vreau sa-l bag pe Manea si trebuie sa ramana 90 de minute pe teren. Cand va fi apt 100%, atunci va juca’. Nu ma bag. Eu ma bag in lucruri mici. Eu ma bag la Man, Morutan cu Oaida, dar nu ma bag la Manea. Nu ma pricep prea bine acolo", a declarat finantatorul FCSB la Pro X.



Becali, catre Vintila: Scoate-l pe Popa 7 meciuri!

Adi Popa s-a declarat public de faptul ca este nemultumit de statutul de rezerva la FCSB, insa Becali nu e impresionat. Il sustine pe antrenor si il cearta pe Popa pentru kilogramele in plus.

"Am vorbit cu Adi Popa, i-am spus ca nu sunt suparat pe declaratiile lui. Esti jucator consacrat, ai o varsta, am castigat trofee impreuna. Am avut o conventie cu el: joaca cine e in forma. Daca faci o cursa si iti tragi sufletul, inseamna ca ai kilograme in plus. Nu-mi spune ca nu ai, ca ai! Ai 3-4 kilograme in plus. Nu te cantaresc, te cantaresc din priviri. Nu sunt zic ca nu e jucator de calitate, ne-a castigat meciul cu Chindia: centrare direct pe cap pentru Gnohere, e mai mult de jumatate de gol. Nu sunt suparat pe el.

Scoate-l pe Popica 7 meciuri, nu ma intereseaza. Tine-l pe banca, nu ma intereseaza. Fa-ti meseria, eu am relatia mea cu jucatorii, sunt copiii mei, dar tu ca antrenor, fa-ti meseria! Da-l afara pe Tanase, pe Coman. Da-i afara daca nu se antreneaza bine! Tu esti antrenor, tu ai meseria ta", a declarat Gigi Becali la PRO X.