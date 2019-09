Cat costa transferul definitiv al lui Cristi Manea la FCSB! Fundasul inclus in echipa ideala de la EURO U21 poate debuta la FCSB joi, in Cupa, dupa 2 sezoane la CFR

Cristian Manea (22 de ani) poate debuta la FCSB joi seara, in meciul de Cupa cu Metaloglobus.

FCSB a dat o lovitura pe piata transferurilor si l-a adus pe internationalul roman Cristi Manea. Fundasul a sosit sub forma de imprumut de la Apollon Limassol, echipa care in ultimele doua sezoane l-a cedat sub aceeasi forma si la CFR Cluj.

Potrivit publicatiei Fanatik, CFR s-a interesat de achizitionarea definitiva a lui Cristi Manea, dar pretul cerut de ciprioti a fost unul foarte mare: 4.500.000 euro.

"Cristi Manea a avut multe discutii la sume de transfer pe care noi nu putem sa le platim. Inevitabil, noi ne-am reorientat si am adus alti jucatori. El ne-a transmis semnale, ne-a cautat", a spus Marius Bilasco.

Manea nu s-a transferat definitiv, FCSB a profitat si l-a imprumutat

Apollon a cerut peste patru milioane de euro pentru a-l ceda pe Manea, dar nicio echipa nu s-a aratat dispusa sa plateasca aceasta suma. Presa italiana a scris la un moment dat ca Hellas Verona se intereseaza de fundasul dreapta.

Cum Manea nu a reusit sa se transfere in Vest, FCSB a profitat si l-a imprumutat.

Fanatik mai scrie ca in contractul de imprumut la FCSB exista si o clauza de cumparare definitiva a lui Manea, care se ridica la 2.000.000 euro!