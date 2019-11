Motivul pentru care Cristi Manea nu e titular la FCSB: "Exsita un risc mare!" Fundasul a stat pe banca la 3 din ultimele 5 partide oficiale

Cristi Manea era considerat o mare speranta pentru FCSB.

Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale U21, a vorbit despre situatia lui Cristi Manea la FCSB.

Radoi il cunoaste bine pe Manea de la EURO 2019, acolo unde fundasul a avut o evolutie buna.

Manea a ajuns la FCSB in septembrie si parea o mare speranta a echipei ros-albastre. Totusi, el nu e titular in echipa lui Vintila.

Mirel Radoi a explicat de ce Manea a strans doar 254 de minute in tricoul vicecampioanei. Selectionerul l-a contrazis pe Becali, care a declarat ca fundasul nu e titular pentru ca Valentin Cretu e in forma si pentru ca a gresit in partida cu Dinamo.

"El a venit dupa un sezon lung la CFR Cluj si dupa turneul final de tineret. Dupa aceea a avut o perioada lunga in care s-a antrenat singur. Parametrii lui fizici nu sunt buni! E un risc mare sa se accidenteze. De aceea nu joaca. Are aproape doua luni la Steaua. Nu stiu cat ii ia sa fie in parametri optimi. Nu, nu e bizat in cazul lui. Nu e niciun fel de problema", a explicat Radoi la DigiSport.

Cristi Manea e imprumutat de FCSB de la Apollon Limassol. Becali trebuie sa plateasca 2 milioane de euro daca vrea sa-l transfere definitiv pe roman.