Cristi Chivu transferă la Real Madrid: 70.000.000 de euro

Cristi Chivu transferă la Real Madrid: 70.000.000 de euro Serie A
SPORT.RO
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Real Madrid a pus ochii pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Cristi Chivu. 

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Alessandro BastoniInter MilanoReal MadridBarcelona
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Potrivit Gazzetta dello Sport, madrilenii îl urmăresc pe Alessandro Bastoni și sunt gata să înceapă negocierile cu Inter.

Fundașul central italian este unul dintre liderii formației de pe Giuseppe Meazza și un om de bază în echipa care a cucerit titlul și Cupa Italiei în primul sezon al lui Cristi Chivu pe bancă.

Inter cere 70 de milioane de euro pentru Bastoni

Conform sursei citate, oficialii lui Inter nu consideră că Bastoni este netransferabil, însă au stabilit un preț clar pentru orice club interesat: 70 de milioane de euro.

Aceeași sumă i-a fost comunicată și Barcelonei, care s-a interesat de fundaș în urmă cu câteva săptămâni.

„Cluburile care se interesează de Bastoni de la Inter se pot schimba. Suma de transfer rămâne aceeași: 70 de milioane de euro”, notează Gazzetta dello Sport.

Alessandro Bastoni a bifat 298 de apariții pentru Inter, a marcat opt goluri și a livrat 30 de pase decisive.

Alături de trupa din „Orașul Modei” a câștigat de două ori campionatul, trei Cupe, dar și trei Supercupe ale Italiei.

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