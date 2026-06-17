Cristi Chivu transferă la Real Madrid: 70.000.000 de euro

Potrivit Gazzetta dello Sport, madrilenii îl urmăresc pe Alessandro Bastoni și sunt gata să înceapă negocierile cu Inter.

Fundașul central italian este unul dintre liderii formației de pe Giuseppe Meazza și un om de bază în echipa care a cucerit titlul și Cupa Italiei în primul sezon al lui Cristi Chivu pe bancă.

Inter cere 70 de milioane de euro pentru Bastoni

Conform sursei citate, oficialii lui Inter nu consideră că Bastoni este netransferabil, însă au stabilit un preț clar pentru orice club interesat: 70 de milioane de euro.