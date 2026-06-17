Jose Mourinho transformă Real Madrid! Următorul transfer costă 90.000.000€

Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește. Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.
Mateus Fernandes (21 de ani), mijlocașul portughez de la West Ham, este noua țintă a lui Real Madrid pentru această perioadă de mercato. Mourinho vrea ”sânge proaspăt” la mijlocul terenului, iar conaționalul său este văzut ca o soluție ideală pentru viitorul apropiat al echipei.
Jose Mourinho vrea un mijlocaș portughez, Mateus Fernandes
Singura problemă ar putea fi reprezentată de suma de transfer solicitată de West Ham. ”Ciocănarii”, recent retrogradați în Championship, îl evaluează pe portughez la 90 de milioane de euro, ținând cont că mai are contract până în 2030 cu gruparea londoneză, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz.
Rămâne de văzut dacă Real Madrid va accepta să plătească suma solicitată de englezi. Pentru West Ham ar fi o afacere excelentă, având în vedere că și-ar putea contura ”bugetul” pentru sezonul de Championship care va începe.
Mateus Fernandes a evoluat în 42 de meciuri pentru cei de la West Ham în sezonul recent încheiat, în Premier League și celelalte competiții interne, reușind să bifeze cinci goluri și cinci assist-uri.
Crescut de Sporting Lisabona, portughezul a fost transferat de Southampton în 2024 pentru 15 milioane de euro, iar în 2025 a făcut pasul la West Ham pentru 44 de milioane de euro.
Trei variante de mijlocași pentru Real Madrid
În ceea ce privește mijlocașii, Mateus Fernandes (West Ham), Enzo Fernández (Chelsea) și Rodri (Manchester City) sunt variantele luate în calcul, dar toți costă mulți bani și rămâne de văzut dacă Real Madrid este dispusă să plătească.
În atac, Julián Álvarez pare a fi exclus după oferta anunțată de Real Madrid, în timp ce numele lui Michael Olise continuă să fie pe listă, în ciuda faptului că Bayern a spus în repetate rânduri că acesta nu este de vânzare.