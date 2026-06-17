Jose Mourinho transformă Real Madrid! Următorul transfer costă 90.000.000€

Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește. Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Mateus Fernandes (21 de ani), mijlocașul portughez de la West Ham, este noua țintă a lui Real Madrid pentru această perioadă de mercato. Mourinho vrea ”sânge proaspăt” la mijlocul terenului, iar conaționalul său este văzut ca o soluție ideală pentru viitorul apropiat al echipei.

Jose Mourinho vrea un mijlocaș portughez, Mateus Fernandes

Singura problemă ar putea fi reprezentată de suma de transfer solicitată de West Ham. ”Ciocănarii”, recent retrogradați în Championship, îl evaluează pe portughez la 90 de milioane de euro, ținând cont că mai are contract până în 2030 cu gruparea londoneză, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz.