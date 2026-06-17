Luka Modric revine la Real Madrid: ”Nu pot spune mai multe!”

Luka Modric revine la Real Madrid: ”Nu pot spune mai multe!” La Liga
SPORT.RO
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Viitorul lui Luka Modric este incert.

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Din articol

După un sezon dezamăgitor petrecut la AC Milan, s-a vehiculat că legendarul mijlocaș croat ia în calcul să își încheie cariera de fotbalist, însă deocamdată nu a apărut un anunț oficial în ceea ce privește decizia lui Modric.

Luka Modric revine la Real Madrid

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În cazul în care va pleca de la AC Milan, lucru cel mai probabil să se întâmple, sunt șanse foarte mari ca Luka Modric să revină la echipa care l-a transformat într-o legendă a fotbalului, Real Madrid. 

Davor Suker, legendarul fotbalist croat și unul dintre apropiații lui Luka Modric, a dat unele detalii despre viitorul lui Modric și a lăsat de înțeles că va reveni pe ”Santiago Bernabeu”.

M-au întrebat unde își va continua cariera: la AC Milan sau la Real Madrid. Eu cred că se va întâmpla ceva cu Real Madrid. Sunt sigur că va reveni, dar nu știu în ce rol sau în ce formă. Să așteptăm să treacă Cupa Mondială și apoi vom vedea ce se întâmplă.

Nu pot spune mai multe, nu pot spune mai multe, prietene. Lasă puțin mister în aer, nu se poate spune totul. Dar sunt convins că va face ceva alături de Real Madrid, asta ți-o pot garanta”, a spus Davor Suker, conform Mundo Deportivo.

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