Vicecampioana Spaniei i-a prezentat oficial pe Marc Cucurella, adus de la Chelsea pentru 55 de milioane de euro, și pe Bernardo Silva, adus liber de contract de la Manchester City.

Ce l-a convins pe Bernardo Silva să accepte transferul la Real Madrid: ”El a fost factorul-cheie”

Cotat la 22 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Bernardo Silva va fi legitimat pentru prima dată în cariera sa la un club din La Liga.

El a mai jucat în Franța, la Monaco, și în Portugalia, la Benfica, înainte să ajungă în 2017 la Manchester City, care l-a cumpărat pentru 50 de milioane de euro de la gruparea franceză.

Potrivit GOAL, ”prezența legendarului antrenor portughez (n.r. Jose Mourinho) a fost factorul-cheie pentru Silva ca să accepte mutarea la echipa 'blanco'”.

Bernardo Silva, a cărui cotă în 2019 ajungea la 100 de milioane de euro, a bifat 460 de apariții la gruparea de pe Etihad, a înscris 76 de goluri și a oferit 77 de pase decisive.

Bernardo Silva a semnat cu Real Madrid. Comunicatul clubului

"Real Madrid și Bernardo Silva au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract pentru următoarele două sezoane, până pe 30 iunie 2028", se arată pe site-ul clubului.

Bernardo Silva a crescut la Benfica, a petrecut trei sezoane la AS Monaco, iar în 2017 a fost cumpărat de Manchester City cu 50 de milioane de euro. Sub comanda lui Pep Guardiola a strâns 460 de meciuri și a cucerit o mulțime de trofee, inclusiv Liga Campionilor și 6 titluri în Premier League.

În zilele următoare, Real Madrid este așteptată să oficializeze cel puțin alte două mutări: fundașul central francez Ibrahima Konate, liber de contract după despărțirea de Liverpool, și fundașul dreapta olandez Denzel Dumfries, a cărui clauză de reziliere de la Inter, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost activată.