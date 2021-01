BREAKING NEWS | Seicii sunt disperati dupa Messi! Ce salariu gigantic ii dau ca sa uite de Barcelona. Nimeni n-a mai castigat atat vreodata!

Lionel Messi (33 de ani) ar putea sa devina cel mai bine platit jucator din istoria fotbalului odata cu transferul la PSG.

Messi a intrat in ultimele sase luni de contract cu Barcelona si nu a semnat prelungirea pe Camp Nou.

Starul argentinian este tentat sa incerce o noua provocare in cariera, iar una dintre echipele care il vrea cu insistenta este PSG.

Pentru a realiza acest transfer, formatia de pe Parc des Princes este gata sa ii ofere un contract colosal.

Potrivit jurnalistilor de la Cuatro, seicii sunt gata sa ii ofere lui Messi un salariu de 50 de milioane de euro pe an, ceea ce l-ar face pe argentinian cel mai bine platit jucator din istoria fotbalului!

Daca mutarea se concretizeaza, PSG va avea cel mai scump atac posibil. Neymar are un salariu de 40 de milioane de euro pe sezon, in timp ce Mbappe incaseaza 23 de milioane de euro.

In cazul in care Messi va semna cu PSG, suma totala a salariilor celor trei va depasi 110 de milioane de euro pe an.