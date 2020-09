Vestea pe care Lionel Messi nu voia sa o auda! Transferul lui Suarez la Juventus este aproape gata si se pun la punct ultimele detalii

Luis Suarez se va desparti de Barcelona si va ajunge cel mai probabil in echipa "Batranei Doamne".

Noul antrenor al catalanilor, Ronald Koeman, l-a anuntat in urma cu 2 saptamani de uruguaian ca el nu face parte din planurile sale de viitor. Suarez ar fi ajuns la un acord cu Juventus si ar urma sa semneze un contract valabil pe 2 ani cu optiune de prelungire pe inca un sezon. Atacantul Barcei va incasa un salariu de 6,6 milioane pe sezon, iar cu toate bonusurile ar ajunge undeva la 10 milioane de euro pe an.

Juventus nu mai poate transfera jucator extracomunitari, iar Suarez va trebui sa treaca testul "B1" de limba italiana pentru a obtine cetatenia. Potrivit Sport.es, transferul este aproape facut si ar mai fi de pus doar cateva detalii la punct.

In urma cu cateva zile, Suarez l-ar fi sunat pe Giorgio Chiellini, pentru a-si cere scuze dupa ce in urma cu 6 ani l-a muscat pe italian de brat. Totul s-a petrecut in timpul meciul Uruguay - Brazilia de la Campionatul Mondial din 2014. Jucatorul Barcei nu a fost eliminat in timpul meciului, dar ulterior a primit o suspendare de 4 luni. Chiellini a trecut repede peste si nu s-a lasat afectat de incident.