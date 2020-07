Un fost jucator de la Barcelona il desfiinteaza pe Lionel Messi: "Un copil de 1.50 metri inaltime, pe jumatate autist"

Fostul jucator de la Barcelona, Christophe Dugarry, a aruncat cuvinte grele catre starul argentinian.

Francezul a vorbit despre situatia actuala a lui Antoine Griezmann. El a evoluat in anul 1997, o jumatate de sezon pentru grupararea blaugrana si nu s-a putut abtine sa nu il crtitice pe decarul si pe antrenorul Barcei.

"De ce-i e frica lui Griezmann? De un copil de 1.50 metri inaltime, pe jumatate autist? Daca exista o problema, sa-i traga un pumn in gura!, Sunt sigur ca Setiene nu are nimic cu Griezmann, pur si simplu e incompetent", a declarat fostul jucator al Barcelonei pentru RMC Sport.

De asemenea, francezul nu a uitat sa il critice nici pe Griezmann, despre care a spus ca nu are destula influenta in jocul catalanilor.

"Si-a pierdut increderea, prestatiile sale nu sunt bune. E adevarat ca Lionel Messi ar putea sa-i dea mai multe pase, dar, sincer, nu ma surprinde ca nu o face. Griezmann pierde mingi, nu-si prea creeaza ocazii si nu are are influenta in echipa. Griezmann nu are decat sa discute cu Messi pentru a-si rezolva problemele", a spus Dugarry.

Dupa aceste declaratii, fostul jucator francez si-a cerut scuze pe Twitter pentru declaratiile facute.

"Imi pare sincer rau pentru amploarea pe care au luat-o comentariile mele despre Lionel Messi. Nu am vrut sa stigmatizez persoanele cu autism, nu era intentia mea. Le cer scuze persoanelor pe care le-am jignit și o voi face din nou în emisiunea mea", a scrs pe contul sau de Twitter fostul atacant francez.