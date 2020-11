Au salarii de milioane, dar si-au cumparat masinile in rate! Lionel Messi si Aubameyang printre fotbalistii "zgarciti"

Fotbalisti precum Messi, Aubameyang sau Kante castiga in fiecare an zeci de milioane

Cu toate acestea ei nu se feresc sa isi cumpere masini in rate. Starurile din Premier League au masini de zeci de mii de euro pentru care inca platesc. Jucatorul lui Arsenal, Aubameyang a platit pana acum 12 mii de euro pentru Audi-ul sau si continua sa plateasca in continuare cate 2 mii de euro pe luna. Kante are rate mult mai mai mici, francezul achita lunar 300 de euro pentru Mini Cooperul sau, potrivit Mediafax.

Chiar si Messi, fotbalist cu unul dintre cele mai mari salarii din lume si-a cumparat masina in rate. Starul Barcelonei are un Lexus cumparat in leasing.

