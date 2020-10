Luis Suarez a SPUS cine l-a vrut plecat! Relatia lui stransa cu Lionel Messi i-a facut rau uruguayanului! Ce va face cand va marca impotriva catalanilor

Luis Suarez s-a transferat in aceasta vara de la Barcelona la Atletico Madrid.

Ronald Koeman l-a lasat de doua ori pe dinafara pe Luis Suarez in meciurile amicale jucate de Barcelona contra Tarragonei si Gironei. Presa spaniola a vorbit despre relatia rece dintre cei doi, insa uruguayanul a spus ca nu antrenorul a fost cel care nu l-a dorit la Barcelona, ci administratia clubului.

"Koeman mi-a spus ca daca nu se va face transferul meu, el va conta pe mine. Nu antrenorul nu m-a dorit, ci Consiliul de Administratie a fost cel care m-a scos de la Barcelona", a declarat Luis Suarez pentru ESPN.

Barcelona a lasat impresia timp de ani buni ca nu are nevoie de un alt atacant, Luis Suarez a parut in tot acest timp titular indiscutabil pe postul de varf. Atacantul spune ca Barcelona a gresit in momentul in care a decis sa nu-i pregateasca un alt inlocuitor.

"De trei ani spun ca Barcelona are nevoie de un numar 9 tanar pentru a se adapta, Nu au adus niciodata pe cineva care sa poata concura cu mine, am fost intotdeauna la nivelul de care avea nevoie clubul. I-a deranjat intotdeauna ca sunt prieten cu Messi. S-au plans ca Messi nu se intelege cu niciun atacant, iar cand se intelege cu unul il dau afara. In cazul in care voi marca impotriva Barcelonei, voi dedica golul cuiva!"

