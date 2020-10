Fata lui Lionel Messi pe care nimeni nu o stia! Aguero a DEZVALUIT cum este sa fii prieten cu superstarul Barcei: "El se plange foarte mult"

Lionel Messi si Sergio Aguero leaga o relatie stransa de prietenie de foarte multi ani de zile. Intr-un interviu acordat presei din Argentina, atacantul lui City a dezvaluit ce il supara cel mai mult pe prietenul sau.

Potrivit lui Aguero, Messi este un impatimit al jocului FIFA, insa atacantul Barcelonei doreste de fiecare data sa joace singur acest joc. De asemenea, Messi se enerveaza si cand cainele sau incepe sa-i roada firele de la consola.

Aguero a dezvaluit faptul ca in unele momente cand se afla in hotelul din cantonamentul Argentinei, se intampla destul de des ca el sa uite televizorul deschis cand adoarme.

"Ne uitam la TV, iar deodata Messi s-a intors si s-a culcat. Eu am continuat sa ma uit, iar la un moment dat am adormit, fara sa opresc cumva televizorul. Urmatoarea zi, Messi s-a plans in fata tuturor ca nu am oprit televizorul", a spus Aguero pentru America TV.

Un alt lucru care-l supara pe Messi este acela cand Aguero intarzie foarte mult.

"Messi se plange foarte mult. De obicei ajungem la hotel la 19:30, iar la 21 trebuie ca noi sa fim la cina. Lionel intotdeauna intra direct la dus si apoi asteapta nerabdator sa plecam. In tot acest timp, eu raman in hainele in care am venit si astept sa se scurga timpul pana la cina. Lionel incepe sa tipe la mine. Eu continui sa butonez telefonul pana cand mai raman doar 10 minute. Messi continua sa se planga. Dupa cobor din pat si ma pregatesc astfel incat sa ajungem la fix. Niciodata nu-i place asta!", a spus Aguero.

Messi si Aguero sunt campioni la Jocurile Olimpice de Vara din 2008, cei doi jucand impreuna la nationala Argentinei inca din 2006. Messi are 139 de selectii si 71 de goluri, iar Aguero are 97 de aparitii si 41 de goluri.