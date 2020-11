Lucescu nu ii da nicio sansa Barcelonei la castigarea Champions League: "Sunt alte echipe mult mai bune!" Ce spune despre Lionel Messi

Dinamo Kiev va juca miercuri pe Camp Nou impotriva Barcelonei in etapa a treia a grupelor UEFA Champions League.

Echipa antrenata de Mircea Lucescu se confrunta cu mari probleme de lot din cauza coronavirusului. Doar 13 fotbalisti au facut deplasarea la Barcelona pentru acest meci. La conferinta de presa de dinaintea meciului, Lucescu a declarat ca a asteptat cu nerabdare rezultatele testelor efectuate inaintea acestei partide. In cazul in care ar mai fi fost depistat pozitiv si alti fotbalisti, Dinamo Kiev nu ar mai fi putut disputa acest meci si ar fi pierdut cu 3-0 la "masa verde".

De asemenea, "Il Luce" a dezvaluit ca si-ar fi dorit ca acest meci sa nu se dispute din cauza problemelor de efectiv cu care se confrunta, dar a adaugat ca daca tot va trebui ca meciul sa aiba loc, este hotarat sa il abordeze curajos: "Sunt usurat dupa ce au venit rezultatele, a fost o asteptare grea timp de 5 ore ca sa aflam daca putem juca. Dar as fi preferat sa joc meciul la o alta data.

Am numai 13 jucatori de la prima echipa. Imi va fi aproape imposibil sa fac schimbari. Dar am o singura tactica impotriva Barcelonei, pur si simplu sa joc fotbal".

Intrebat de sansele Barcelonei la castigarea acestei editii de UEFA Champions League, Lucescu a marturisit ca nu ii da mari sanse echipei lui Messi, intrucat Bayern Munchen, Paris Saint-Germain sau Manchester City au nivel de joc mult mai ridicat decat catalanii. Totodata, antrenorul roman a adaugat ca echipa antrenata de Ronald Koeman este dependenta de jocul lui Lionel Messi, iar acesta este mai bun in Champions League decat in La Liga, deoarece in Spania adversarii il cunosc foarte bine si reusesc sa il blocheze.

"Nu cred ca Barcelona poate avea pretentii sa castige trofeul, sunt echipe mult mai bune precum Bayern, PSG sau Manchester City.

Totul depinde de Messi, iar el joaca mai bine in Liga Campionilor decat in Spania, unde toti il cunosc prea bine. Messi face lucruri incredibile, joaca doar pentru echipa. Se sacrifica pe teren, se lupta, da pase de gol, marcheaza", a spus Lucescu la conferinta de presa.

Dupa primele doua etape ale grupei G, Dinamo Kiev se afla pe locul al treilea cu un singur punct, la egalitate cu Ferencvaros, dar cu un golaveraj superior.

Barcelona este lider cu maximum de puncte si cu un golaveraj impresionant de 7-1.