Au trecut 17 ani de la momentul care a schimbat fotbalul! Pe 16 noiembrie 2003, Lionel Messi juca primul meci la Barcelona

In urma cu fix 17 ani, Lionel Messi debuta pentru Barcelona intr-un meci amical cu FC Porto.

Sub comanda lui Frank Rijkaard, Messi a intrat pe teren in minutul 75 in locul lui Fernando Navarro in infrangerea catalanilor de pe stadionul Dragao, scor 0-2.

???? Once upon a time ... ... a 16-year-old boy wonder made his Barça debut in a friendly. This was #Messi, #OnThisDay in 2003 ???? pic.twitter.com/kLjdnS2E7J — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2020

De atunci, Messi a jucat nu mai putin de 741 de meciuri pentru catalani, marcand 640 de goluri si oferind si 282 de pase decisive. Messi a reusit sa castige absolut toate trofeele puse in joc, printre care 10 titluri ale Spaniei, 4 UEFA Champions League si 6 Cupe ale Spaniei.

Este considerat de foarte multi oameni cel mai bun fotbalisti din toate timpurile, fiind singurul care a castigat de 6 ori "Balonul de Aur". De asemenea, fotbalistul ajuns la 33 de ani a castigat tot de 6 ori si trofeul "Gheata de Aur", acordat in fiecare sezon celui mai bun marcator din campionatele europene.