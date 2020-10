Situatie INCREDIBILA! Lionel Messi a dorit sa plece in 2004 de la Barcelona pentru a fi antrenat de Jose Mourinho

Istoria Barcelonei ar fi putut fi alta.

Lionel Messi voia sa plece de la Barcelon in 2004, cand se afla in discutii cu Jose Mourinho pentru a ajunge la Chelsea. Argentinianul era dispus sa i se alature antrenorului portughez. De asemenea, Messi a avut o discutie lunga in privat cu el. Jurnalistul Gianluca Di Marzio a dezvaluit ca acesta a fost primul moment cand Lionel Messi a dorit sa paraseasca Barcelona, chiar daca intelegerea cu londonezii nu s-a concretizat. 16 ani mai tarziu legenda clubului a hotarat din nou ca este momentul sa plece de la echipa la varsta de 33 de ani. Presedintele Josep Maria Bartomeu nu l-a lasat sa se transfere si a invocat clauza de reziliare in valoare de 700 de milioane de euro. Messi mai are un an de contract cu gruparae catalana si a ramas la echipa, chiar daca au existat zvonuri ca ar fi putut pleca la Manchester City langa Pep Guardiola.

Argentianul a jucat 734 de meciuri in tricoul Barcei, a inscris 635 de goluri si a oferit 279 de pase decisive.

